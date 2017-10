Bezirksamt Spandau bietet Ausbildung-Perspektiven

Berlin: Bezirksamt Spandau | Zum 1. September 2018 bietet das Bezirksamt zwei Ausbildungsplätze für den Vermessungstechnikerberuf an. Die dreijährige Ausbildung gliedert sich in den betrieblich-praktischen Teil (drei Tage pro Woche) und den schulischen Teil (zwei Tage pro Woche). Die Berufsschule befindet sich ebenfalls im Bezirk Spandau an der Nonnendammallee bzw. am Fort Hahneberg (Oberstufenzentrum Bautechnik I).

Frank Bewig, Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit: „Wer einen Beruf ergreifen möchte, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes um „Standortbestimmung“ geht, ist im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/-in richtig. Es sind genaue Messungen und Berechnungen für Grundstücke, Gebäude und Karten auszuführen. Die ebenso wichtigen wie interessanten Aufgaben erfordern neben Exaktheit auch Verständnis für moderne Technik.“ Die Tätigkeiten einer Vermessungstechnikerin/eines Vermessungstechnikers umfassen im Wesentlichen:

· Vorbereiten, Durchführen und Auswerten örtlicher Vermessungsarbeiten

· Bereitstellen und Aktualisieren von Karten, Plänen, Listen und Dateien in analoger und digitaler Form

· Bestimmen von Lage & Höhenwerten

Während der Ausbildung werden vermessungstechnische Fähigkeiten im Innen- und Außendienst und der Umgang mit fachbezogenen Computersystemen vermittelt.



Bewerber/-innen sollten mathematisches Interesse, räumliches Vorstellungsvermögen sowie zeichnerische Fähigkeiten besitzen und auch für Tätigkeiten im Freien geeignet sein. Vermessung erfordert die Bereitschaft für sorgfältiges und gewissenhaftes Arbeiten.



Als Ausbildungsvoraussetzung wird der Mittlere Schulabschluss erwartet.

Für den Ausbildungsberuf der Vermessungstechnik besteht die Möglichkeit, während der Ausbildung eine Doppelqualifikation mit der Fachhochschulreife zu erreichen.



Bewerbungen sind bis zum 15.02.2018 mit den üblichen Unterlagen zu richten an:

Bezirksamt Spandau, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, Carl-Schurz-Straße 2/6 | 13597 Berlin



Dort erhält man auch Auskunft bei inhaltlichen Fragen zur Ausbildung:

Tel.: 90279-3666 oder -2267 | E-Mail: vermessungsamt@ba-spandau.berlin.de

