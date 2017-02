Computerkurs für Anfänger

Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau. Die Stadtbibliothek Spandau startet im März wieder mit PC-Kursen für Anfänger. Anmeldungen sind ab sofort unter 902 79 55 11 möglich. Die Plätze sind begrenzt. Los geht es konkret am Dienstag, 7. März um 9 Uhr. Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Senioren. Themen sind unter anderen die Grundlagen der Computernutzung, E-Mail, Word und soziale Netzwerke. Der kostenfreie Kurs findet jeden Dienstag von 9 bis 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek an der Carl-Schurz-Straße 13 statt. Der Eingang ist über den Hof. uk