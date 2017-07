Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau.

Das Amt für Soziales bietet ab Mitte August neue Computerkurse für Senioren an. Einsteiger und Fortgeschrittene können an verschiedenen Wochentagen den Umgang mit Smartphone, Tablet oder Computer erlernen oder ihre vorhandenen Kenntnisse erweitern. Was ist Whatsapp, wie kann ich Briefe drucken oder etwas im Internet bestellen – das alles wird in kleinen Gruppen und angenehmer Atmosphäre ausführlich erklärt. Eigene Geräte können mitgebracht werden. Die Kurse umfassen fünf Termine zu 90 Minuten und kosten jeweils 60 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung Voraussetzung für die Teilnahme. Die Computerkurse finden in den Klubs Lindenufer, Mauerstr. 10a, im Südpark, Weverstr. 38 und Hakenfelde, Helen-Keller-Weg 10, statt. Weitere Infos gibt es unter www.TT-Computerhilfe.de oder bei Frau Förster unter

902 79 61 12.