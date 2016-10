Haselhorst.

Der Gemeinwesenverein Haselhorst bietet laufend neue Computerkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Die nächsten Kurse beginnen am 17. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr im Treffpunkt Pulvermühle, Romy-Schneider-Straße 6. Die Kosten für Einsteiger betragen für zehn Wochen 63 Euro, für Fortgeschrittene 84 Euro. Weitere Information und Anmeldung unter35 40 28 89 oder per E-Mail unter Clausen@gwv-haselhorst.de