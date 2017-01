Heizkosten sparen

Berlin: KlimaWerkstatt Spandau |

Spandau. Wie man Heizkosten sinnvoll senkt, erklärt ein Vortrag der Verbraucherzentrale Berlin am 18. Januar in der KlimaWerkstatt Spandau. Geophysiker und Energieberater Andreas Henning erläutert, wie eine optimal eingestellte Heizung Geld spart, ohne dass man frieren muss. Zudem gibt er Tipps, wie Mieter richtig Heizen und Lüften und so ein gesundes Raumklima schaffen. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr an der Mönchstraße 8 und richtet sich an Mieter, Handwerker und Hausbesitzer. Im Anschluss können Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden. uk