Vom äusseren zum inneren Menschen – Von Meister Eckhart zu Silo

Madeleine John, engagierte Humanistin aus Peru, Promotorin des Studien-und Reflexionspark Ihuanco (Peru), stellt erstmals ihre Studie über den grossen deutschen Mystiker Meister Eckhart in Deutschland vor.



Anhand der Übereinstimmung ihrer eigenen Erfahrung mit den Lehren Meister Eckharts formuliert Madeleine John ihre These: Der äussere Mensch definiert sich über äussere Werte und sucht den Erfolg. Der innere Mensch handelt aus einem inneren Zentrum heraus in der Welt, wobei er sich nicht durch Äusserlichkeiten verwirren lässt und seine ganze Anstrengung darauf ausrichtet, sich selbst und die Erde menschlich zu machen