Polizisten mit Axt bedroht: Betrunken und ohne Versicherung am Steuer

Haselhorst. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am 15. Oktober im Drive-In-Bereich eines Schnellrestaurants an der Straße Am Juliusturm Polizisten mit einer Axt bedroht.

Gegen 3.20 Uhr bemerkte eine Zivilstreife der Kriminalpolizei auf der Gartenfelder Straße während einer Einsatzfahrt ein Auto, das ohne Licht aber mit eingeschalteter Warnblinkanlage und sehr schnell unterwegs war. Die Fahnder entschlossen sich daraufhin, den Wagen zu kontrollieren.Der Fahrer bog von der Gartenfelder Straße links in die Daumstraße und dann rechts in die Straße Am Juliusturm ab. Aufgrund der rasanten Fahrweise brach das Heck aus. Im Anschluss gab der Fahrer Gas und raste in Richtung Falkenseer Platz davon.In Höhe des Einkaufszentrums am U-Bahnhof Zitadelle fuhr der Fahrer in den Drive-In-Bereich eines Schnellrestaurants. Dort hielten die Ermittler das Auto an und forderten den Fahrer auf, aus dem Wagen auszusteigen. Als der Raser ausstieg, nahmen die Beamten bereits deutlichen Alkoholgeruch wahr.Auf die Aufforderung, den Ausweis und den Führerschein auszuhändigen, welche sich im Pkw befinden sollten, beugte sich der Fahrer in das Fahrzeuginnere und ergriff eine in der Mittelkonsole deponierte Axt. Die Beamten zogen daraufhin ihre Schusswaffen und forderten den Mann auf, die Axt fallen zu lassen. Der Aufforderung kam er nach und ließ die Axt auf den Boden fallen.Bei der anschließenden Festnahme spuckte und trat er um sich, sodass die Ermittler das Reizstoffsprühgerät einsetzen mussten. Der Festgenommene kam zu einer Gefangenensammelstelle, wo eine Atemalkoholkontrolle, Ergebnis knapp ein Promille, durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde dem 27-Jährigen auf Anordnung einer Richterin Blut abgenommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der 27-Jährige durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen.Ermittlungen zum Fahrzeug hatten ergeben, dass dieses wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Fahndung ausgeschrieben war, woraufhin die Kennzeichen entstempelt wurden.