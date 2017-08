Haselhorst.

Eine 29-jährige Frau ist bei einem Unfall am 18. August auf der Straße Am Juliusturm schwer verletzt worden. Sie überquerte gegen 22.15 Uhr die Fahrbahn in Richtung Freilichtbühne Zitadelle und wurde hierbei von einem 22-jährigen Autofahrer erfasst. Der Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Straße Am Juliusturm in Richtung Altstadt Spandau.