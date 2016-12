Beezemertel und die Schneemaus von Uschi Hahn

Beelzemertel und die SchneemausBeelzemertel stampfte durch hohe Schneewehen und sackte immer wieder ein. “So viel Schnee habe ich noch nie erlebt“, schimpfte er vor sich hin. Hören konnte ihn aber niemand, da er allein auf weiter Flur war. Mit großer Anstrengung zog er immer wieder seine Beine aus dem Schnee. Doch plötzlich geschah es. Er fiel in den Schnee und landete hart auf seinem Rücken.„Mist, so ein Mist!“, schrie er wütend auf und drehte sich auf den Bauch, um dann langsam aufzustehen. Aber er sackte immer wieder ein. Sein Sack und die schwere Kette lagen etwas abseits. Die hatte er losgelassen, als er hingefallen war. Von der Kette war kaum etwas zu sehen, denn sie war fast völlig im tiefen Schnee verschwunden. „Ach, wäre ich nur so leicht wie eine Elfe, dann würde ich über den Schnee fliegen können“, jammerte er vor sich hin.Plötzlich hielt er in seinen Bemühungen inne und traute seinen Ohren kaum. Hörte er da nicht ein verhaltenes Kichern? Ja genau, da lachte jemand. Lachte man gar über ihn? Finster schaute er sich um. „Niemand darf über mich lachen. Ich bin der böse und überall gefürchtete Beelzemertel! Wer wagt es, wer?“, schrie er wütend und warf seinen zotteligen Schopf wild hin und her. Doch es war niemand zu sehen.„Du siehst lustig aus, gar nicht zum Fürchten“, hörte er auf einmal ein zartes Stimmchen sagen.„Wer bist du, dass du es wagst, über mich zu lachen?“, fragte Beelzemertel grimmig und versuchte abermals aufzustehen. Wieder erklang das Lachen, diesmal recht laut. „Ich bin eine Schneemaus und beobachte dich schon eine ganze Weile“, hörte er die Stimme sagen.„Ach Quatsch, Schneemäuse gibt es doch gar nicht“, erwiderte Beelzemertel und schüttelte sich den Schnee vom Kopf.„Ach nee, wenn es keine Schneemäuse gibt, dann gibt es dich auch nicht, ätsch!“, quiekte das Mäuschen lustig.„Jetzt werde aber nicht frech, du, du ...“„Stimmt aber doch“, lachte das Mäuschen. „Wo steckst du überhaupt, ich seh dich nicht“, meinte Beelzemertel und kniff seine Augen zusammen, um besser im Schnee sein Umfeld abzusuchen.„Wenn ich es dir sage, tust du mir auch nichts an?“, fragte die Maus besorgt. „Aber nein, ich tu doch einer kleinen süßen Maus nichts an“, säuselte Beelzemertel und unterdrückte ein Grinsen. ‚Mit der dummen Maus werde ich schon fertig, der werde ich es schon zeigen‘, dachte er. ‚Über mich lacht keiner. Ich bin der gefürchtete Beelzemertel, der freche, ungezogene Kinder einsammelt, die dann für immer verschwinden.‘„Nun gut, ich stecke in deinem Sack“, erklärte die Schneemaus und lugte aus der Öffnung heraus. „Ah, da bist du also!“, rief Beelzemertel und Schwupp, mit einem Griff, schnappte er sich den Sack und drückte die Öffnung zu. Das Schneemäuschen war flugs in den Sack gehuscht. „He, was soll das?“, fragte es von dort erbost und ihre Barthaare zitterten vor Erregung und Wut.„Na was wohl, ich nehme dich mit in meine Höhle“, polterte Beelzemertel freudig los. „Keiner lacht ungestraft über mich, und eine so kleine Maus schon gar nicht“.„Aber du hast mir doch versprochen, dass du mir nichts antust“, piepste das Schneemäuschen aus dem Sack.„Einem Beelzemertel darf man nicht glauben, wusstest du das denn nicht?“, meinte der gehässig. „Was hast du auch in meinem Sack zu suchen?“„Na ja, jetzt im Winter gibt es kaum was zu futtern für uns und ich dachte, in deinem Sack sind Äpfel, Nüsse und Lebkuchen, an denen ich hätte knabbern können!“, klärte ihn die Maus auf. „Ach, du dummes Ding, ein jeder weiß, dass ich nicht wie der Nikolaus bin. Ich bringe nichts, sondern ich nehme mir was. Nämlich kleine freche Mäuse, wenn ich schon keine Kinder finde.“Endlich schaffte es der Beelzemertel auch, aufzustehen. Den Sack hielt er dabei fest in der einen Hand, mit der anderen klopfte er sich den Schnee von den Kleidern.„Autsch, geh mit deinem Sack nicht so wild um, das tut mir weh“, jammerte das Schneemäuschen und versuchte, sich am Stoff festzuhalten. „Du bist freiwillig dort hinein“, lachte Beelzemertel und kraulte sich vergnügt seinen langen Bart. Er nahm die Kette hoch und marschierte in Richtung Wald zu seiner Höhle.„Hilfe, es stinkt hier drinen fürchterlich und ich kriege fast keine Luft“, japste die Maus. „Hast du den Sack noch nie gewaschen?“, beschwerte sie sich weiter. „Nein, wozu waschen, der wird doch eh wieder schmutzig, und außerdem ist mir das egal, denn ich bin nicht im Sack und hier draußen ist die Luft klar und rein!“, brummte Beelzemertel. „Und jetzt hör auf zu meckern, du dumme Maus.“ Dann wurde es still zwischen den beiden. Hin und wieder war ein leises Röcheln aus dem Sack zu hören, doch das war dem Beelzemertel egal.‚Heute habe ich zwar nur eine kleine Schneemaus, aber immerhin besser als gar nichts. Mein Kater Nimmersatt freut sich bestimmt. Der weiß schon, was er mit dem Mäuschen macht‘, lachte er böse und freute sich schon auf das Schauspiel. ‚Das wird bestimmt sehr lustig, denn mein Katerchen steht mir in nichts nach, ja, wir beide passen wunderbar zusammen‘ Er hatte den Kater vor dem Verhungern bewahrt, als er ihn vor einiger Zeit mit sich nahm. Keiner wollte ihn auf dem Bauernhof haben und als der Kater ihn ins Bein beißen wollte, hatte er ihn sich geschnappt und mitgenommen. Bald stellte sich heraus, dass auch der Kater ein finsterer Geselle war, und so hatten sie sich schnell angefreundet. Als Nimmersatt wieder aufgepäppelt war, konnte niemand ihn mehr bremsen, er hatte nur Unsinn im Kopf. In der Höhle lebten seither zwei finstere Gesellen.Beim Laufen passte Beelzemertel auf, damit er nicht noch mal stürzte und ihm vielleicht gar die Beute entwischte. Nach einiger Zeit wunderte er sich, dass kein Pieps mehr aus dem Sack kam. „He, was ist los, hat es dir die Sprache verschlagen, hast jetzt wohl doch Angst bekommen?“ Noch während er sprach, nahm er den Sack vom Rücken und öffnete ihn vorsichtig. Aber er war zu seinem Erstaunen leer. Kein Mäuschen war zu sehen, dafür aber ganz unten in der Ecke ein kleines Loch.„Verdammt, was hast du gemacht?“, heulte er vor Wut laut auf. „Na, da siehst du mal, wir Mäuse, besonders Schneemäuse, sind gar nicht so dumm. Du weißt doch, dass wir gern knabbern, und bei deinem alten Sack war es gar nicht so schwer, ein Loch hinein zu nagen“, lachte die schlaue Schneemaus ihn aus.Der Beelzemertel musste schon ganz genau auf dem Schnee suchen, ehe er die Schneemaus sah, denn wie schon der Name sagte, war sie weiß wie der Schnee, nur die schwarzen Knopfaugen waren zu erkennen.„Hier trennen sich unsere Wege, danke für das Mitnehmen!“, piepste sie fröhlich. Dann stellte sie sich auf ihre Hinterbeine und putzte sich die restlichen Fusseln vom Sack aus dem Gesichtchen und vom Fell. Sie zwinkerte dem Beelzemertel noch einmal freundlich zu und huschte dann leichtfüßig über den Schnee in den nahen Wald hinein.Beelzemertel war über so viel Dreistigkeit verstummt und erstarrt. Nein, so etwas hatte er noch nicht erlebt. So eine listige kleine Maus!Er hatte keine Lust mehr, ins nächste Dorf zu laufen und so stampfte er missmutig in seine Höhle zurück. Daheim angekommen, musste er das Loch stopfen, denn es war zu gefährlich, mit einem kaputten Sack auf Beutezug zu gehen. Kinder könnten dann schnell das Loch mit ihren Fingern vergrößern, und dann wie die Schneemaus die Flucht ergreifen. Mit tiefem Groll dachte er an das Schneemäuschen zurück. Sein Kater Nimmersatt strich ihm um die Beine und miaute schrecklich, als hätte er geahnt, dass er fast etwas Schönes bekommen hätte. Beelzemertel beachtete ihn nicht weiter und machte sich grimmig an die Näharbeit, wobei die kleine Schneemaus noch lange in seinem Kopf herumspukte.Uschi Hahn