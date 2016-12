Buchpaket der Heimatkundler

Berlin: Spandau-Information |

Für historisch Interessierte bietet die Heimatkundliche Vereinigung Spandau ein spezielles Geschenkpaket mit vier Büchern zur Geschichte Spandaus an. Mit dabei ist ein Buch zur Geschichte des Fahrzeugbaus in Spandau. Das Buchpaket ist erhältlich für 27,95 Euro in der Spandau-Information im Gotischen Haus, Breite Straße 32. Einzeln erworben würden die Bücher 49,50 Euro kosten. Das Angebot gilt nur bis Ende des Jahres. Die Spandau-Information ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.