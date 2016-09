DAS BERLINER SCHELLACK TRIO

„Ilse und Jules – eine musikalische Liebesgeschichte“

Begeben Sie sich mit dem „Berliner Schellack-Trio“ in einer Zeitblase zurück in die Epoche der Marlene Dietrich und der Comedian Harmonists:

Mit ausgewählten Schlagern wie: „Veronika, der Lenz ist da“, „die ganz Welt ist himmelblau“, „Sous le ciel de Paris“, „Dream a little Dream of me“ , „Mein kleiner grüner Kaktus“, „la vie en rose“ sowie mit weiteren französischen Chansons und romantischer Musik für Violoncello und Klavier, verzaubern die Sopranistin Sumse-Suse Keil, die Cellistin Sabine Techritz und der Tastenvirtuose Andreas Wolter ihr Publikum in die Welt der Salonmusik und Tanzbälle.