Die weiße Frau - Weihnachtsgeschichte

Die Weiße Frau„Stimmt das wirklich, du hast die Weiße Frau gesehen?“, fragte die siebenjährige Jule neugierig ihren zwei Jahre älteren Bruder. Nils hatte kräftig mit seinem Erlebnis geprahlt. „Du hast gesagt, wer die Weiße Frau sieht, bekommt nichts zu Weihnachten, und du wolltest doch unbedingt das große rote Lastauto haben“, fügte sie hinzu. „Und auch den Bagger!“Nils kratzte sich am Kopf und dachte laut nach: „ Nun, wenn ich es mir genau überlege, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht habe ich mir das doch nur eingebildet.“ Wegen seiner Wichtigtuerei wollte er nicht auf all die schönen Weihnachtsgeschenke verzichten. Am Ende kam die weiß gekleidete Frau wirklich und nahm all seine Geschenke weg. Nein, das durfte nicht geschehen.„Ich habe es gewusst, du Aufschneider wolltest dich nur wichtigmachen“, sagte Jule und lachte ihn aus. Nils wollte sich das nicht gefallen lassen und schubste Jule, dass sie hinfiel und zu weinen anfing. „Du kleine Mimose, hör bloß auf zu flennen“, raunzte er seine Schwester an. Er wollte nicht, dass die Mutter etwas bemerkte, denn das bedeutete, dass er vielleicht wegen der Schubserei gescholten würde. Aber es war zu spät, schon erschien die Mutter im Türrahmen.„Was ist denn hier los, was ist passiert?“, fragte sie und blickte beide fragend an. Nils, der verlegen hin und her wippte, quäkte: „Jule ist selber schuld, ich bin kein Aufschneider.“ Die Mutter ging zu Julchen und nahm sie liebevoll in die Arme. „Scht, scht, ist doch schon gut, meine Kleine“, tröstete sie ihre Tochter, die sofort aufhörte zu weinen. „Komm und putz dir dein Näschen“, meinte die Mama mit sanfter Stimme und reichte ihr ein Taschentuch."Schwesterchen, wir wollen uns wieder vertragen“, sagte Nils und hielt ihr die Hand zur Versöhnung hin. Noch etwas bockig griff sie danach. „Na gut, wenn du meinst.“„Um was ging es denn eigentlich?“, fragte die Mama und blickte ihre zwei Sprösslinge erwartungsvoll an. „Na, um die Weiße Frau. Erst sagt Nils, dass er sie gesehen hat und dann wieder nicht. Was stimmt denn nun?“, fragte Julchen und schaute ihrem Bruder fest in die Augen. „So, so, um die Weiße Frau geht es also?“, hakte die Mama nach.„Ja, jetzt ist Weihnachtszeit, wo sie wieder ihr Unwesen treibt, und den Menschen, die sie beobachten, die Geschenke wegnimmt. Und, Nils, hast du sie nun gesehen?“.Der Junge überlegte, ob er die Wahrheit sagen sollte. Zugeben, dass er rein gar nichts gesehen hatte oder sich wichtigmachen? Nach einem kurzen Kampf in seinem Inneren entschied er sich für eine Halbwahrheit.„Also, ich stand am Fenster und schaute in die dunkle Nacht hinein, da sah ich etwas vorbei huschen, ehrlich. Ob sie das allerdings war, weiß ich nicht so genau. Es war doch Nacht!“„Oh weh, wenn sie das wirklich war, dann sieht es aber spärlich unter dem Weihnachtsbaum für dich aus“, erklärte seine Mama ganz ernst. Nur wer sie dabei genau anschaute, hätte den Schalk in ihren Augenwinkeln bemerkt.„Ich bin mir doch nicht sicher, wen oder was ich gesehen habe“, behauptete Nils zum wiederholten Male und stampfte nun ärgerlich mit dem Fuß auf, um seinen Worten den nötigen Nachdruck zu verleihen. „Hm, das können wir jetzt nicht mehr aufklären, aber wie wäre es, wenn wir mit Papa heute Abend alle zusammen auf die Weiße Frau warten? Na, was haltet ihr davon?“, fragte sie und wartete gespannt auf die Antwort. Nils winkte Julchen wichtigtuerisch zu sich heran, und dann flüsterten beide so leise miteinander, dass ihre Mama nichts verstand. Dann drehten sie sich ihr wieder zu und Nils erklärte mit fester Stimme: „Wir sind dafür, denn wenn wir sie alle zusammen sehen, bekommt nämlich keiner von uns was unter den Weihnachtsbaum.“Jule nickte zu Nils‘ Worten und bestätigte damit ihre Einwilligung. „Nun gut, die Entscheidung ist gefallen, kurz vor Mitternacht werden wir euch wecken“, sagte Mama und lächelte ihnen zu. „So, und nun vertragt euch wieder, meine Lieblinge müssen sich doch nicht immer streiten.“ Danach ließ sie ihre Kleinen wieder allein.Der restliche Tag verging sehr schnell und als die Kinder kurz vor Mitternacht geweckt wurden, maulten sie nicht herum. Beide waren auf einen Schlag hellwach. Die Mutter hatte ihrem Mann abends, als er von der Arbeit kam, gleich alles berichtet, was vorgefallen war und ihm ihre Idee erklärt. Er war sofort begeistert, nach der Weißen Frau Ausschau zu halten. Als Kind hatte er so oft sehnsüchtig darauf gewartet, sie zu sehen, aber leider hatte er nie das Glück gehabt. Andere Kinder in der Schule hatten sich mit ihr gebrüstet und darauf war er immer neidisch gewesen. Auf seine Geschenke hätte er gerne verzichtet, wenn er nur ein einziges Mal die Frau in Weiß gesehen hätte. Sein Verstand sagte ihm zwar, dass es sie nicht gab, aber er wollte diesmal nicht auf seinen Verstand hören.Seine Kindheitserinnerungen hatten ihn voll im Griff. Er wurde wieder zu dem kleinen Jungen, der er damals war.„Hier sind auch ein paar Weihnachtsplätzchen, die eure Mama heute gebacken hat, damit uns die Zeit nicht all so lang wird“, lachte der Papa und gab beiden Kindern ein Küsschen auf die Stirn. Still verputzten sie dann die Plätzchen und schauten gespannt auf die Dorfstraße hinaus.„Dort, seht doch, dort wandert ein kleines Lichtlein, das ist sie!“, rief Nils plötzlich ganz aufgeregt und presste seine Nase fest an die Fensterscheibe.„Ich will in mein Bett“, fing Julchen zu weinen an und versteckte ihr Gesicht in Papas Strickjacke.„Pscht, pscht, ist doch schon gut, mein Kleines“, beruhigte sie ihr Papa. Aber seine Augen blieben weiter auf die Straße gerichtet, um nichts in aller Welt wollte er die Weiße Frau verpassen. Vor Aufregung hatte er ganz feuchte Hände bekommen und sein Hemdkragen wurde ihm zu eng. Schnell räusperte er sich, um seiner Aufregung Herr zu werden.Nils war gar nicht mehr ansprechbar, so sehr fesselte ihn das Geschehen. Nur die Mutter lächelte milde. Ihr war es egal, ob es nun wirklich die Weiße Frau gab oder nicht. Denn sie glaubte sowieso nicht daran.Und dann war es endlich so weit. Leichtfüßig schwebte eine kleine, zarte Frau, die von frischen Schneeflocken bedeckt war, über die Dorfstraße. Ihr weißes Kleid, das wunderschön anzusehen war, reichte bis zum Boden. Ihr ebenfalls weißer Schleier, der ihr Gesicht umrahmte und hinten in eine lange Schleppe auslief, war mit silbernen Sternen besetzt. Kohlrabenschwarzes Haar ringelte sich um das liebliche Antlitz. Alles um sie herum glitzerte, man konnte meinen, dass silberne Sterne sie umhüllten. Spuren waren im Schnee nicht zu entdecken. Es war ein wenig unheimlich und gespenstisch.Still ist es nun im Raum geworden. Jeder hielt den Atem an. Besonders der Vater, der sehr beeindruckt war von seiner Weißen Lady, wie er sie immer im Stillen genannt hatte, wagte kaum zu atmen, denn er befürchtete, dass sie beim nächsten Atemzug schon wieder fort sein könnte. „Wie eine wunderschöne Braut, meine Braut“, seufzte er leise und fühlte sich in seine Kindheit zurück versetzt. Seine Frau hatte die Worte verstanden und puffte ihn liebevoll in die Seite. Mehr zum Spaß, denn eifersüchtig war sie wahrlich nicht. Sie wollte ihren Mann, der manchmal noch wie ein kleiner Junge war, nur necken.„Ist die noch da?“, fragte Jule schüchtern und riskierte endlich einen kurzen Blick.„Na klar, du blöde Kuh!“, rief Nils Jule zu, um dann aber gleich einen kleinen Klaps von seiner Mama zu bekommen. „Also, Nils!“, rügte sie ihn leise, aber streng.Doch durch diese Störung schien der Bann gebrochen, denn die Weiße Frau war auf einmal verschwunden. Alle suchten fieberhaft mit ihren Augen die Straße ab, aber nirgendwo war sie zu sehen.„Du bist Schuld, dass sie jetzt wieder weg ist“, entfuhr es dem Vater, und er sah seinen kleinen Sohn enttäuscht an, besann sich aber sogleich und entschuldigte sich. Er fragte sich, hatten sie die Weiße Frau wirklich gesehen oder war es nur eine Täuschung gewesen?„So, ab ihr Bande, Marsch ins Bettchen alle miteinander“, lachte die Mutter, um die Situation zu entspannen und zog resolut die Vorhänge zu. Nils war, wie fast immer, der erste in seinem Bett und die Eltern kuschelten ihre kleinen Lieblinge in ihre Bettdecken ein. Jule hatte sich in der Zwischenzeit auch wieder beruhigt.„Gibt es nun wirklich keine Geschenke?“, fragte sie ganz ängstlich und schaute ihren Papa mit großen Augen fragend an.„Ist doch klar, dass wir nichts bekommen“, klärte ihr sie Bruder vorlaut auf, obwohl die Frage gar nicht an ihn gerichtet war. „Lasst euch einfach überraschen!“ riefen die Eltern wie aus einem Munde. Nach einem dritten Bussi meinte die Mutter ein letztes Mal: „So, und jetzt schlaft schön. Gute Nacht, und träumt etwas Schönes.“ Dann schlossen die Eltern die Kinderzimmertür. Leise hörten sie Jule und Nils noch singen: „In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei...“Heiligabend. Aufgeregt liefen beide Kinder in ihrem Zimmer auf und ab. „Bin gespannt, ob was unter dem Weihnachtsbaum liegt“, meinte Nils und konnte seine Aufregung kaum verbergen. Schon das dritte Mal in ganz kurzer Zeit musste er auf die Toilette.„Ich weiß es doch auch nicht“, hauchte seine Schwester leise, denn sie befürchtete, dass die Weiße Frau sie sonst hören könnte.Endlich erscholl die kleine Weihnachtsglocke mit ihrem hellen Klang. Nun wussten beide, dass sie jetzt ins Weihnachtszimmer durften und eilten hastig die Treppe hinunter. Erstaunlicherweise nahm Nils Julchens Hand, als wollte er sie beschützen. Schon hörten sie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ aus dem Zimmer erklingen und dann öffnete sich leise die Tür. Herrlicher Weihnachtsduft strömte ihnen entgegen. Papa nahm Julchen und Mama Nils an die Hand und sie gingen in den festlich dekorierten Raum hinein. Im Mittelpunkt stand natürlich der prächtig geschmückte Weihnachtsbaum, der mit seinen Lichtern das Zimmer erhellte. Die Lichter spiegelten sich in den Weihnachtskugeln, das Lametta glitzerte und Pfefferkuchenduft lag in der Luft. Aber die beiden Kleinen bekamen das kaum mit. Wie angewachsen standen sie da und starrten unter den Weihnachtsbaum. Viele bunte, hübsch verpackte Päckchen mit riesigen Schleifen waren um ihn herum verstreut.Nils erwachte als erster aus seiner Erstarrung und rief freudig erregt: „Wir haben doch alle etwas bekommen!“, und rannte auf die Geschenke los. Julchen, die immer noch wie erstarrt neben ihrem Vater stand, konnte sich von dem Anblick gar nicht lösen. Die Eltern nahmen Julchen bei den Händen und führten sie zum Weihnachtsbaum. „Schau doch nur, auch für dich sind Geschenke dabei“, lächelten sie zärtlich ihre Tochter an und drückten ihr ein Päckchen in die Hand.„Wenn wir alle was bekommen haben, dann war das vielleicht doch nicht die Weiße Frau, die wir gesehen haben“, meinte Nils und riss schon das nächste Päckchen ungeduldig auf.„Wer weiß, wer weiß, vielleicht war es ja auch die kleine Schwester von Lucia, der Lichtkönigin?“, lächelte Mama weise und wandte sich ihrem Mann zu. Der zuckte nur etwas ratlos die Schulter. Draußen tobte ein heftiger Schneesturm, der Wind zerrte an den Rollläden und trotzdem war es das schönste Weihnachtsfest, darin waren sich alle einig. Denn alle hatten ein Geschenk erhalten und der Weihnachtsstress hatte ein glückliches Ende gefunden.