Ein Gute Nacht-Gebet für alle Kinder dieser Welt.

Kinder sind das höchste Gut was wir haben, Sie sind schon dankbar für ein kleines Lächeln von uns.Gute Nacht – GebetKomm liebe Sternschnuppe, leuchte mir,lieg ich so brav im Bettchen hier.Schließ alle in meine Träume einSie sollen die Nacht über glücklich sein.Ein jedes Kind auf dieser Welthat für sich den Frieden bestellt.Komm liebe Sternschnuppe, leuchte mir,lieg ich so brav im Bettchen hier.Der Mond in das Zimmer lacht.Von Sternschnuppen getreu bewachtwerden wir nun endlich ruhn,bei vielen Kindern haben sie zu tun.Komm liebe Sternschnuppe, leuchte mir,lieg ich so brav im Bettchen hier.Uschi Hahn