Berlin: Evangelische Kirche Spandau |

Spandau. Zum Basteln für Kinder lädt die Evangelische Kirche in Spandau zu allen Adventswochenenden ein. Nächster Termin ist der 10. Dezember von 11.30 bis 14 Uhr. Gebastelt wird in den Kinderräumen der Kirche am Reformationsplatz 6. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel können mitmachen. Das Angebot ist kostenfrei. uk