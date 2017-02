Fasching (fast) überall: Senioren feiern fünfte Jahreszeit

Spandau. Tagelang Party machen und in bunten Kostümen respektlos über die Politiker herziehen. So kennt man den Karneval aus Köln. Doch auch die Spandauer können zünftig feiern.

„Fasching überall“ heißt es vom 21. bis 27. Februar in den Senioreneinrichtungen Spandaus. Vier Treffs laden zu Kaffeetafel, Live-Musik und Abendimbiss ein. Wer Lust hat, darf sich natürlich auch kostümieren. Die fünfte Jahreszeit startet am 21. Februar um 14 Uhr im Seniorentreff Haselhorster Damm 9. Der Eintritt kostet drei Euro. Am 22. Februar lädt der Seniorentreff Freudstraße 11 ab 15 Uhr zum Feiern ein. Auch dort kostet der Eintritt drei Euro.Weiter geht es am 24. Februar ab 15 Uhr im Seniorenklub Hakenfelde am Helen-Keller-Weg 10 zum Kostenbeitrag von zwölf Euro.Und wer noch kein müdes Tanzbein hat, kommt am 27. Februar in den Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a. Die Kaffeetafel ist dort ab 15 Uhr gedeckt. Eintrittskarten kosten 7,50 Euro.