Berlin: Museum „Spandovia Sacra“ |

Spandau. Fotografien aus dem syrischen Palmyra zeigt eine Ausstellung am Reformationsplatz. Die Fotografien von Rolf Lilie stammen aus dem Jahr 2008. Eröffnung ist am 23. September von 15 bis 18 Uhr im Café des Museums "Spandovia Sacra" am Reformationsplatz 12. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 25. September von 15 bis 18. Uhr. uk