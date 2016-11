Gedenken an Pogromnacht

Berlin: Mahnmal Lindenufer |

Spandau. Auf der Gedenkstunde für die Opfer der Novemberpogrome von 1938 stellen am 10. November am Mahnmal für die zerstörte Spandauer Synagoge an der Sternbergpromenade (Höhe Lindenufer 12), Schüler des Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasiums ihr Gedenktafelprojekt in Theresienstadt vor. Moderiert wird die Gedenkstunde ab 10 Uhr von Pfarrer Cord Hasselblatt, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christen und Juden im Evangelischen Kirchenkreis Spandau. Weitere Redner sind Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) und Kantor Simon Zkorenblut. CS