Harmonien aus Lateinamerika

Berlin: Klang-Holz e.V. (Haus 4, Zitadelle) |

Haselhorst. Der Musiker Rodrigo Santa Maria gastiert am 13. Oktober beim Verein Klang-Holz. Zu hören ist lateinamerikanische Musik mit Wurzeln im chilenischen Folk und Jazz. Wie kaum ein anderer spannt der Gitarrist und Liedermacher dabei den musikalischen Bogen von der Klassik bis zu Tanzrhythmen, von der Ballade bis zum einprägsamen Song. Mit einfühlsamer Stimme und kräftigem Saitenspiel entführt Rodrigo Santa den Zuhörer in die Idiosynkrasie Lateinamerikas, mal mit melancholischen, mal heiter-bissigen Texten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr bei freiem Eintritt. Veranstaltungsort sind die Räume von Klang-Holz in Haus 4 auf der Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64. uk