Berlin: Evangelische Weihnachtskirchengemeinde |

Haselhorst. Am Sonntag, 24. September, ab 16 Uhr, findet die 44. Haselhorster Orgelstunde in der Evangelischen Weihnachtskirchengemeinde, Haselhorster Damm 54-58, statt. Spandauer Organisten spielen an der Reger-Orgel Musik aus unterschiedlichen Jahrhunderten und Stilrichtungen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für ein Projekt der Kindernothilfe wird gebeten. gw