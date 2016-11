Berlin: St. Marien am Behnitz |

Spandau. Am Sonnabend, 26. November um 17 Uhr findet in der Kirche St. Marien am Behnitz, Behnitz 9, ein Kirchweihfest statt. Während und nach dem Gottesdienst werden die Besucher in einem halbstündigen Konzert von den Melodien des Bulgarisch-Orthodoxen Chores verzaubert. CS