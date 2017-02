Berlin: Museum „Spandovia Sacra“ |

Spandau. Zum Konzert unterm Dach lädt die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai am 10. Februar ein. Zu hören ist eine musikalische Reise in die Klangwelt des größten aller Streichinstrumente, dem Kontrabass. Das Solo in eigener Komposition spielt Jaspar Libuda. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Museum „Spandovia Sacra“ am Reformationsplatz 12. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Konzertbesucher sollten sich wegen der begrenzten Platzzahl vorher anmelden und zwar unter 333 80 54. uk