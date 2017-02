"Logbuch" Lesereihe in Spandau

Das gibt es doch nicht?



Lesereihe auf dem Dampfer. Was tun, im Winter, mit einem Schiff, das nicht ablegt?



Berliner Autorinnen lesen auf dem Schiff "MS-Heiterkeit" am Lindenufer in Berlin Spandau. Sie füllen Abende und Nachmittage mit feinsinnigem Tiefgang. Und das mitten auf der Havel, ohne die Leinen zu lösen. Diese mehrwöchige Lesereihe, initiiert von Schriftstellerinnen verschiedenen Genres sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Informationen entnehmen Sie bitte dem Bild oder unter:



www.promediendesign.de

www.ms-heiterkeit.de