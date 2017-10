Haselhorst.

Das Salonorchester Thusnelda spielt am Sonntag, 22. Oktober, beliebte Melodien für Senioren. Zu hören sind Vertrautes und Wiederentdecktes aus Tanzsaal, Operette und Tonfilm von Johann und Josef Strauß, Paul Lincke, Peter Kreuder und anderen. Zu dem Konzert laden das Kulturamt Spandau und die Seniorenvertretung in den Gotischen Saal der Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, ein. Das Konzert beginnt um 16 Uhr bei freiem Eintritt. Rund 150 Senioren können teilnehmen. Die verbindliche Anmeldung bis 20. Oktober erfolgt unter354 94 42 97 oder verwaltung@zitadelle-berlin.de