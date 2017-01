Mittelalter- Musikthater Roman de Fauvel

Am Juliusturm 64

Spandauer Zitadelle , Am Juliusturm 64 , 13599 Berlin DE

„Die Esel sind noch immer an der Macht: 700 Jahre Roman de Fauvel 1316-2016“

Musiktheater von COLLAGE - forum für frühe musik am Samstag, 02. April 2017, Gotischer Saal der Zitadelle Spandau, 18 Uhr



Dieses Jahr feiert der „Roman de Fauvel“ - eines der wichtigsten Werken der französische Literatur – sein 700 jähriges Jubiläum. COLLAGE – forum für frühe musik berlin nahm sich dies zum Anlass, dieses Werk musikalisch in ein satirisch-politisches Musiktheater mit Erzähler, 10 Musikern und Projektionen zu verarbeiten.



Fabelhafte Visionen und politische Satire aus Paris, kraftvoll und aktuell!