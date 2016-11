Musik zum Advent

Berlin: Petrus-Gemeindezentrum |

Spandau. Innehalten bei Musik und Texten zum Advent können die Spandauer im Gemeindezentrum Petrus von St. Nikolai. Denn bis zum 16. Dezember stehen immer freitags ab 18.30 Uhr besinnliche Stunden auf dem Programm. So spielt am 25. November das Jugendliche Gitarrenensemble unter der Leitung von Thomas Papenfuß Musik von Händel und Vivaldi. Am 2. Dezember geht es mit französischer Musik und am 9. Dezember mit Musik für Klarinette und Klavier weiter. Am 16. Dezember sind englische Weihnachtslieder mit dem Vokalensemble Nikolai zu hören. Die Kleinkonzerte dauern jeweils etwa 30 Minuten. Der Eintritt ins Gemeindezentrum an der Grunewaldstraße 7 ist frei. uk