Haselhorst.

Die Musikschule Spandau lädt am 6. und 7. Dezember zum Familienkonzert auf die Zitadelle Spandau. "Linkschuh und die Meermurmel" ist der Titel nach der Geschichte „Left Shoe and the Foundling“ von Annie O‘Dowd. Das Konzert beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr in den Italienischen Höfen. Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung ist nötig per E-Mail an webmaster@musikschule-spandau.de . Infotelefon:902 79 58 01.