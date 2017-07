Neue Englischkurse

Berlin: Gemeinwesenverein Haselhorst |

Haselhorst.

Es gibt wieder Englischkurse für Senioren, Anfänger und Fortgeschrittene. Die bietet der Gemeinwesenverein Haselhorst ab August an. Die neuen Kurse beginnen am Mittwoch, 9. August, sowie am Freitag, 11. August, und ziehen sich über zehn Wochen. Die Kosten betragen pro Kurs 38 Euro. Eine Probestunde ist möglich. Nähere Infos zu den Kurszeiten und zur Anmeldung beim Gemeinwesenverein Haselhorst, Treffpunkt Pulvermühle an der Romy-Schneider-Straße 6 und unter

35 40 28 89.