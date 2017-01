Neuer Jugendchor gegründet: Mitsänger werden noch gesucht

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Im Frühjahr 2017 wird in Spandau ein neuer Jugendchor mit seinen Proben beginnen. Mitsänger werden gesucht.

Der "Spandauer Jugendchor" will unter dem Motto „Pop plus“ eine Brücke schlagen zwischen den Kinder- und Erwachsenenchören im Bezirk. Für die Proben werden Mitsänger gesucht. Sie beginnen am Wochenende 17. bis 19. Februar. Interessierte im Alter von 14 und 20 Jahren sind dazu in das Kulturhaus Spandau an der Mauerstraße 6 eingeladen. Chorleiter ist der junge Berliner René Schoenherr. Probenzeiten sind am 17. Februar von 16.30 bis 19 Uhr, am 18. Februar von 14 bis 18 Uhr sowie am 19. Februar von 13.30 bis 15.30 Uhr. Die letzte Probe endet mit einem Konzert von 16 bis 16.30 Uhr im Kulturhaus.Wer im Jugendchor mitsingen will, kann sich per E-Mail an b.richter@ba-spandau.berlin.de anmelden, Betreff: "Spandauer Jugendchor", dazu sind kurze Angaben zur Stimmlage und Chorerfahrung erbeten.Nach dem Wochenende finden die Proben ab dem 20. Februar regelmäßig im Kulturhaus statt und zwar von 17 bis 18.45 Uhr.