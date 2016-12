Berlin: St. Nikolai-Kirche |

Spandau. Die St. Nikolai-Kirche lädt am 31. Dezember zum Silvesterkonzert. Gespielt werden Werke von Bach, Widor, Kennel und Karg-Elert. An der Trompete und Alphorn ist Traugott Forschner zu hören, an der Orgel Gunter Kennel. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt fünf Euro. Die Karten sind ab 18.45 Uhr an der Abendkasse erhältlich oder vorab im Gemeindebüro am Reformationsplatz 12. Die Kirche ist auf dem Reformationsplatz zu finden. uk