Spandau tanzt!

In Berlin wird immer schon am Wasser getanzt. Jetzt auch am Ufer der Havel in Spandau. In den Sommerferien veranstaltet der Askania TSC e.V. dort zum zweiten Mal eine Reihe von 12 Tanzabenden auf dem stillgelegten Bootsanleger Swielowseestraße 29. Die Idee dahinter: Die Förderung der Tanzkultur in Spandau mit dem Open Air Genuss des Sommers zu verbinden.



Was gibt es Schöneres als sich bei Sonnenuntergang am Ufer der Havel im Takt zu wiegen. Viele Anwohner und Nichttänzer kamen schon letztes Jahr zum Zuschauen. Bei einem kleinen Picknick am Wasser kommt man leicht ins Gespräch, denn nichts verbindet mehr als Tanz und Musik.



Termine: * Standard Latein

Fr. 28.07.17. -Tango Argentino

Sa. 29.07.17. -Tanzparty*

Fr. 04.08.17. -Tango Argentino

Sa. 05.08.17. -Tanzparty*

Fr. 11.08.17. -Tango Argentino

Sa. 12.08.17. -Tanzparty*

Fr. 18.08.17. -Discofox

Sa. 19.08.17. -Tanzparty*

Fr. 25.08.17. -Discofox

Sa. 26.08.17. -Tanzparty*

Fr. 01.09.17. -Discofox

Sa. 02.09.17. -Tanzparty*



Beginn: 19:00-22:00 Uhr



Wir hoffen, auf schönes Wetter und zahlreiche Tänzer!



Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

Veranstalter Askania TSC