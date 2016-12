Sternschnuppe Susis Weihnachten auf Erden von Uschi Hahn

eine Weihnachtsgeschichte, das ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe. Ich wünsche Euch viel Spaß dabei und darf gerne für private Zwecke kopiert werden, eure Uschi Hahn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sternschnuppe Susis Weihnacht auf ErdenWieder einmal war die kleine Sternschnuppe Susi von zu Hause ausgebüchst. Das Herum sitzen machte ihr keinen Spaß und so flog sie durch das nächtliche Weltall. Aber heute war es anders. Sie konnte zuerst nicht sagen, warum, bis ihr die vielen bunten Lichter auf der Erde auffielen. Hell erleuchtet kam sie ihr vor, so dass sie kurzerhand beschloss, hinab zufliegen. Da es noch früh am Abend war, hatte sie genug Zeit und würde rechtzeitig zurück sein.Als sie der Erde immer näher kam, suchte sie den hellsten Platz aus und landete mitten in Berlin an der Gedächtniskirche. Vor Staunen blieb ihr fast der Mund offen stehen. Lauter hübsche Buden waren zu sehen, eine schöner als die andere. Der Duft nach Leckereien war sehr verlockend. Sie wurde kaum von den Menschen beachtet, denn hier liefen so viele kleine Engelchen und Weihnachtsmänner herum, da fiel eine kleine Sternschnuppe gar nicht auf.„Mach Platz“, wurde sie angesprochen und ein großer, grober Kerl schob sie zur Seite. Erschrocken antwortete sie: „Entschuldigung“, aber der Mann war schon wieder im Getümmel verschwunden. Plötzlich ergriff ein kleines Engelchen ihre Hand. „Hast du dich verlaufen?“, meinte es und blickte Susi fragend an. „Hast ein hübsches Kostüm an“, fügte es noch hinzu.„Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ich komm von dort oben“, antwortete Susi und zeigte mit dem Finger in den von Sternen übersäten Nachthimmel hinauf.„Wie von oben?“ meinte das Engelchen erstaunt.„Na, aus dem Weltall, wo du auch herkommst! Und ich trage auch kein komisches Kostüm. Bei uns tragen alle Sternschnuppen solch ein glitzerndes Kleid, und ein Sternenkrönchen auf dem Kopf“, erklärte Susi etwas ungeduldig, und dabei funkelten die kleinen Sternchen auf ihrer eigenen Krone.„He, sei nicht gleich beleidigt. Ich bin nämlich ein Kind, und ich war noch nie im Weltall. Dieses Engelskleid trage ich nur zur Weihnachtszeit. Ansonsten bin ich ein ganz normales Mädchen und heiße Anica“, lachte der Engel. „Sag bloß, du hast gedacht, dass ich ein echtes Engelchen bin?“„So, so, ein Kind bist du. Aber ich bin eine echte Sternschnuppe!“, rief Susi stolz und schwebte ein Stückchen vom Boden hoch. Anica schaute mit großen, staunenden Augen zu.„Oh, sowas kann ich nicht. Lügst du mich denn auch nicht an. Ist das vielleicht ein Zaubertrick?“, fragte sie und schaute skeptisch auf die kleine Sternschnuppe. „Nein, das ist kein Trick, Ehrenwort. Ich bin nur auf die Erde geflogen, um zu sehen, warum es bei euch jetzt so hell und bunt erleuchtet ist“, klärte Susi Anica auf.„Also, gut, ich glaube dir“, sagte das Erdenkind und zog Susi wieder hinab auf den Fußboden. „Du kannst hier nicht herum schweben. Oder willst du unbedingt auffallen?“„Nein, ich will nicht auffallen“, lachte Susi und knipste schnell die kleinen Sternchen in ihrer Krone aus. „Sag mal, was ist denn das, die Weihnachtszeit? Davon habe ich noch nie was gehört.„Was, du kennst Weihnachten nicht? Ach, du arme Sternschnuppe“, bemitleidete Anica Susi und drückte sie ein wenig an sich.„Die Weihnachtszeit ist da, weil in der Heiligen Nacht das Jesuskind geboren wurde, oder so ähnlich. So genau weiß ich das auch nicht, aber das mit dem Jesuskind stimmt! Es ist zwar schon eine Weile her, dass es geboren wurde, aber wir Menschen feiern es um diese Zeit alle Jahre wieder. Das ist sein Geburtstag und Jesus ist jetzt schon uralt, glaube ich. Hundert Jahre oder so“, erklärte Anica eifrig und dabei drehte sie eine Locke in ihrem blonden Haar, das golden glänzte, um den Finger. Das tat sie immer, wenn sie etwas nicht genau erklären konnte.„Auch kommt der Nikolaus am sechsten Dezember. Der legt uns braven Kindern dann etwas in den geputzten Schuh. Bösen Kindern legt er aber eine Rute hinein. Ich habe noch nie eine bekommen“, versicherte sie schnell, denn sie wollte nicht, dass Susi einen schlechten Eindruck von ihr bekam.„Dann werden leckere Plätzchen, Stollen und Lebkuchen gebacken. Hm, dann duftet es fast aus jedem Haus. Aber das Allerschönste ist der Weihnachtsbaum, das ist ein Tannenbaum, den wir im Haus aufstellen und wunderschön schmücken. Überall hängen dann an den Ästen bunte, glänzende Kugeln, Lametta und Kerzen stehen darauf. Manche sind aber nicht echt, sondern werden elektrisch betrieben. Aber die leuchten auch sehr schön. Und es gibt viele kleine und große Geschenke, die natürlich vorher hübsch verpackt wurden“, erzählte sie fast andächtig weiter.„Halt, Stop!“, unterbrach Susi. „So etwas Schönes habe ich ja noch nie gehört. Wir haben zwar auch Bräuche, aber so etwas, nein, so was Schönes gibt es bei uns nicht. Weihnachtszeit, oh welch schöne Zeit“, kam es leise und sehnsüchtig von Susis Lippen.„Komm, lass uns über den Markt gehen, geredet haben wir ja nun genug“, lachte Anica und zog die kleine Sternschnuppe weiter. „Da, schau, hier gibt es die beste Zuckerwatte der Welt. Möchtest du welche?“, fragte Anica und schaute Susi gespannt an. „Ach, entschuldige, du weißt ja bestimmt nicht, was Zuckerwatte ist.“„Natürlich weiß ich, was Zuckerwatte ist. Ich lebe doch nicht hinterm Mond, nur fast daneben!“, erwiderte die Sternschnuppe kichernd. „Nur so bunte kannte ich noch nicht. Aber nein danke, ich möchte keine!“Und so schlenderten beide über den Weihnachtsmarkt. Die kleine Sternschnuppe blieb des Öfteren staunend stehen, um die herrliche Atmosphäre in sich aufzunehmen. Von überall erklangen die schönsten Weihnachtslieder. Süßer die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit ... Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter ... Bei Stille Nacht, Heilige Nacht ... kamen ihr sogar ein paar Tränen, die sie verstohlen wegwischte. Anica sollte sie nicht für sentimental halten.Susi war erstaunt, dass so ein wunderbares Lied auf dem Weihnachtsmarkt gespielt wurde. ‚Dafür ist es viel zu schade‘, dachte sie noch bei sich. Rudolf, das Rentier... aber war ihr absolutes Lieblingslied, davon konnte sie nicht genug bekommen. Sie summte die Melodie mit und tänzelte dazu, versuchte sogar mitzusingen, was ihr aber nicht ganz gelang. Anica musste darüber herzlich lachen.Den übergroßen Weihnachtsbaum bestaunte Susi besonders. Nein, so was Schönes hatte sie wirklich noch nie gesehen. Vorsichtig fasste sie einen Zweig an, um dann erschrocken zurückzuzucken.„Aua, der pikst ja!“, schrie sie auf, trat dann aber wieder näher und schaute sich eine besonders schöne große Weihnachtskugel an. „Schau mal, ich kann mich darin sehen!“, rief sie erfreut aus, um dann der Kugel einen kleinen Schubs zu geben, so dass sie hin und her schaukelte.„Noch mal“, bettelte Susi, nachdem sie schon zum dritten Mal über den Markt gegangen waren. „Ich kann mich gar nicht satt sehen“, beteuerte sie immer wieder mit strahlendem Gesicht. „Oh, schau mal, diese Zimtsterne! Ob ich wohl einen probieren kann?“, fragte sie Anica und schaute sehnsüchtig darauf.„Natürlich kannst du einen haben!“, lachte diese und kramte aus ihrem kleinen Geldbeutel ein paar Centstücke hervor. Als sie nun zwei Stück davon kaufen und bezahlen wollte, lachte die nette Verkäuferin: „Nein, ihr zwei Hübschen, ihr braucht nicht zu bezahlen. Wer so schön aussieht und so lieb lacht, der bekommt die Sterne umsonst.„Dankeschön“, strahlten beide und verputzten die Zimtsterne schnell.„Hm, lecker, so was gibt es bei uns nicht“, schwärmte die kleine Sternschnuppe und leckte sich noch die letzten Krümel von den Fingern. Vor lauter Freude fing sie gleich zu schweben an, doch schnell zog Anica sie wieder herunter.„Aber Susi, das kannst du hier nicht machen! Wenn das jemand sieht, gibt es sicher Ärger!“„Ach, ihr Menschen seid ganz schön kompliziert, glaube ich“, schmunzelte Susi und ging dann wie alle Weihnachtsmarktbesucher normal auf dem Weg weiter.Als die ersten Lichter ausgingen, merkten sie, dass die Zeit wohl viel zu schnell vergangen war.„So, ich muss jetzt da vorne zum Lebkuchenstand. Dort wartet bestimmt schon meine Mutter“, erklärte Anica. „Da treffen wir uns immer, wenn der Weihnachtsmarkt geschlossen wird.“„Ach, schade. Nun, dann werde ich wohl jetzt wieder ins Weltall zurückfliegen müssen. Hab nämlich noch einen langen, weiten Weg vor mir“, bedauerte die kleine Sternschnuppe und Traurigkeit überzog ihr Gesicht.„Sehen wir uns wieder?“, fragte nun Anica ihrerseits und blickte ebenso traurig zurück.„Bestimmt, zwar nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten. So wie bei dem Lied ‚Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.‘ Ja, alle Jahre wieder will ich kommen. Ich werde Ausschau nach dir halten und dich auch finden“, versprach Susi.Dann drückte sie Anica ganz schnell an sich. „Es war schön mit dir. Du hast mir viel gezeigt und erklärt. Wenn ich nach Hause komme, habe ich viel zu erzählen. Auch, dass ich eine Freundin auf Erden gefunden habe. Du bist doch meine Freundin, oder?“, fragte Susi gespannt.„Oh, ich bin gern deine Freundin. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Vergiss mich nicht ganz. Ich mag dich sehr“, beteuerte Anica, und nun wischte sie sich auch eine Träne aus dem Gesicht.„Ach, Abschied nehmen ist immer schwer“, seufzte sie unglücklich und schluckte ihre Wehmut hinunter.„Es ist ja nicht für immer, wir sehen uns wieder“, und schon schwebte Susi in den Himmel hinein. Anica steckte ihr noch schnell eine Glaskugel in die Hand. Die hatte sie heute erst geschenkt bekommen. Aber für Susi war es das richtige Geschenk. Die gab sie der kleinen Sternschnuppe, damit sie immer an sie denken und nie vergessen würde.„Susi, wenn du sie schüttelst, dann wirbeln viele Schneeflocken um die Kirche und den Baum herum“, rief sie ihrer neuen Freundin noch schnell zu, bevor diese endgültig im Nachthimmel verschwand. Ein letztes Mal winkte Susi ihr zu. „Ich komme wieder, bestimmt.“ Noch lange stand Anica da und blickte ihr nach.„Hallo Anica, wo bleibst du denn?“, wurden ihre Gedanken unterbrochen, und sie eilte schnell an den Stand ihrer Mutter. Das mit Susi würde ich für sich behalten. Es sollte ihr Geheimnis bleiben.„Hier bin ich!“, rief sie und ihre Mutter wunderte sich über den strahlenden Glanz in den Augen ihrer Tochter. „Geht es dir gut, mein Kind?“, fragte sie leicht besorgt.„Klar, mir geht es prima“, antwortete Anica und nickte zur Bestätigung mit dem Kopf.Später bei sich zu Hause erzählte die kleine Sternschnuppe Susi ihr Abenteuer und wie schön es zur Weihnachtszeit auf Erden sei. „Und schaut mal, was ich mitgebracht habe. Eine wunderschöne Glaskugel mit Schneeflocken. Aber das Schönste daran ist die Melodie: Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht ... Ich glaube, das ist das schönste Weihnachtslied der Menschen.“Die kleine Sternschnuppe Susi hielt ihr Versprechen und flog jedes Jahr zur Erde hinab. Und es entstand eine wunderbare Freundschaft zwischen den beiden, was aber immer Anicas Geheimnis blieb, zumindest eine lange Zeit. Denn viel, viel später erzählte sie es ihren Kindern und denen blieb vor Staunen der kleine Mund offen. Immer zur Weihnachtszeit musste Anica von ihrer besonderen Freundschaft mit der kleinen Sternschnuppe Susi erzählen.Uschi Hahn