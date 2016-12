Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Die Sternsinger besuchen am 6. Januar den Bürgermeister im Rathaus. Alle Spandauer sind eingeladen dabei zu sein, wenn die Sternsinger den Segen für das neue Jahr überbringen und für Kinder in aller Welt singen. Das öffentliche Sternsingen beginnt um 11 Uhr im Foyer des Rathauses an der Carl-Schurz-Straße 2/6. uk