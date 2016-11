Berlin: Stolperstein Theodor Groß |

Spandau. Der Künstler Gunter Demnig verlegt am 12. November um 9.15 Uhr einen Stolperstein für das Spandauer Nazi-Opfer Theodor Groß an der Havelstraße 2, Ecke Breite Straße. Danach berichtet Luca Runge, Absolventin des Freiwilligen Sozialen Jahrs in der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau, über das Leben von Theodor Groß. CS