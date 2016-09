Spandau.

Die Gruppe „Spandauer Masche“ bietet vierzehntäglich mittwochs von 9 bis 12 Uhr in den geraden Kalenderwochen „Stricken mit der Strickmaschine“ im Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze, Mauerstraße 6, an. Interessenten können sich unter382 52 81 oder per E-Mail an kontakt@casa-ev.de melden.