Verkürzte Öffnungszeiten im Kulturhaus: Galerie werktags länger zugänglich

Berlin: Kulturhaus Spandau |

Spandau. Das Kundenbüro im Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, schränkt ab Februar wegen Personalmangels seine Öffnungszeiten ein.

Der Freitag fällt als Öffnungstag weg. Somit ist das Kundenbüro dann montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Eintrittskarten für Veranstaltungen des Kulturhauses jederzeit über den Kartenshop direkt auf der Kulturhaus-Internetseite www.kulturhaus-spandau.de verfügbar.Eine weitere Möglichkeit zum Kartenkauf besteht in der Tourist-Information Berlin-Spandau im Gotischen Haus, Breite Straße 32. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr.Ebenfalls ab Februar werden die Sonntagsöffnungszeiten der Galerie im Kulturhaus aufgehoben. Dafür wird die Öffnungszeit in der Woche um eine Stunde verlängert. Die Galerie Kulturhaus ist dann montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und sonnabends von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein. Dabei gilt weiterhin, dass während einer Veranstaltung in der Galerie keine Besichtigungen möglich sind. Das Kulturhaus ist unter

333 40 22 zu erreichen.