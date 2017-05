Berlin: Rathaus Spandau |

Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank lädt zur Bürgersprechstunde ein.



Wann: 8. Juni 2017 ab 13:00 Uhr



Wo: Bezirksbürgermeisterbüro (Raum 157) in der Carl-Schurz-Str. 2/6, 13578 Berlin



Termine können vereinbart werden unter Tel. 90279 – 2306 oder per E-Mail an: buergermeister@ba-spandau.berlin.de.