Berlin: Marktplatz Altstadt Spandau |

Spandau. Der Evangelische Kirchenkreis Spandau lädt am Sonnabend, 5. November, von 11 bis 12 auf dem Marktplatz der Altstadt zur Spandauer Mahnwache gegen Intoleranz und Gewalt ein. Vor der Mahnwache wird wieder zu einer Andacht um 10 Uhr in der St. Nikolai-Gemeinde eingeladen (in der Nikolaikirche oder im Gemeindehaus, Reformationsplatz 8). Angesichts der vielen Flüchtlinge in der Stadt und der zunehmenden Vorurteile gegen sie betonen die Veranstalter: "Wir bleiben dabei, Flüchtlinge willkommen zu heißen." CS