Pläne für Zitadelle auf Eis gelegt: Grüne bemängeln in BVV fehlende Beteiligung

Berlin: Zitadelle Spandau |

Spandau. Die Pläne für das Zitadellenumfeld sind erst mal gestoppt. Darauf hat sich jetzt die BVV auf Antrag der Grünen verständigt. Grund sind die geplanten Baumfällungen.

Eingangsbereich mit neuem Gesicht

Das Bezirksamt soll alle Planungen zur Umgestaltung des Zitadellenumfeldes auf Eis legen. Jedenfalls solange, bis sich der Umweltausschuss vor Ort ein Bild von den beabsichtigten Baumfällungen verschafft hat. Darauf drängten Grüne und SPD in einem gemeinsamen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 31. Mai.„Die geplanten Maßnahmen sind ein deutlicher Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet an der Zitadelle“, begründete Christoph Sonnenberg-Westeson (Grüne) den Antrag. Erste Fällungen seien bereits im Herbst geplant. Eine Beteiligung von Bürgern und dem zuständigen Fachausschuss habe es aber im Vorfeld nicht gegeben, kritisierte Sonnenberg-Westeson. „Zudem ist uns nicht klar, wie das Fällen von Bäumen das Zitadellenumfeld aufwerten soll.“ Auch Sträucher sollen verschwinden oder gestutzt werden. Damit würden jedoch zahlreiche Nachtigallen ihren Lebensraum verlieren, befürchten die Grünen. Ganz zu schweigen von dem Straßenlärm, der ohne grünen Schutzwall deutlich zunehme. Die Bezirksverordneten stimmten dem Antrag unisono zu. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion ist der Außentermin am 13. Juni geplant.Wie berichtet hatte das Bezirksamt ein Planungsbüro damit beauftragt, ein Freiraum- und Entwicklungskonzept (FEK Zitadelle) zu erarbeiten. Abgestimmt mit dem Naturschutz und Denkmalschutz schlagen die Landschaftsarchitekten diverse Maßnahmen vor, um die Renaissancefestung aufzuwerten und von außen deutlich sichtbarer zu machen. So soll das Fällen oder Roden von Bäumen Sichtachsen und Durchblicke garantieren. Die Gesamtkosten der Maßnahmen sind mit etwa 854.000 Euro veranschlagt. Erste Priorität haben die Sichtachsen. Kosten: 138.000 Euro. Als nächstes soll der Eingangsbereich zur Zitadelle umgestaltet werden. Hierfür sind rund 690.000 Euro kalkuliert.