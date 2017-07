Sprechen mit SPD-Politikern

Berlin: SPD-Infostand |

Haselhorst. Zur mobilen Bürgersprechstunde am SPD-Infostand an der Ecke Gartenfelder Straße und Haselhorster Damm laden die SPD-Politiker Daniel Buchholz und Miodrag Nikolic am Sonnabend, 22. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr. Buchholz ist als direkt gewählter Abgeordneter für den Stadtteil im Berliner Landesparlament aktiv. Nikolic vertritt Haselhorst in der Bezirksverordnetenversammlung. Beide berichten Aktuelles aus den Parlamenten und stehen im direkten Gespräch zu allen Themen Rede und Antwort, die vor Ort bewegen. CS