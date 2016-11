Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Der Stadtrat für Bürgerdienste und Ordnung, Stephan Machulik (SPD), lädt am 22. November zu einer Spätsprechstunde für Berufstätige ein. Sie beginnt um 16 Uhr im Rathaus Spandau, Zimmer 62, Carl-Schurz-Straße 2/6, und endet um 18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter 902 79 22 91 oder per E-Mail an buergerstadtrat@ba-spandau.berlin.de. uk