Swen Schulz auf Hausbesuch

Berlin: Marktplatz Altstadt Spandau |

Spandau. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) macht jetzt auch Hausbesuche. Natürlich nur auf Wunsch. „Ich weiß, dass viele Bürger nicht gut zu Fuß sind“, erklärt Schulz. Damit aber jeder die Gegelegenheit hat, ihm über aktuelle politische Themen und Probleme zu sprechen, biete er jetzt seine „Kümmertour“ auch nach Hause an. Termine können unter 36 75 70 90 vereinbart werden. Die nächste Kümmertour ist am 25. Februar aber erst mal wie gewohnt öffentlich. Dann steht Swen Schulz von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in der Altstadt Rede und Antwort. uk