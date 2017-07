Wahlhelfer dringend gesucht

Berlin: Bezirksamt Spandau | Spandau. Für die Wahl zum Deutschen Bundestag und zum Volksentscheid über denWeiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel „Otto-Lilienthal“ (TXL) am 24. September 2017 werden unbedingt noch 125 Ehrenamtliche gesucht. Sie sind notwendig, um im Bezirk am Wahltag als Wahlvorsteher oder Schriftführer für den reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen und in den Briefwahllokalen zu sorgen.Für die ehrenamtliche Tätigkeit können sich alle wahlberechtigten Interessierten melden, die bei diesen Wahlen weder Wahlbewerber, Vertrauensperson von Wahlvorschlägen noch Mitglied eines Wahlausschusses sind. Besonderes Fachwissen wird nichtvorausgesetzt, die Beteiligten erhalten eine Schulung und Informationsmaterial.Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro im Wahllokal bzw. 35 Euro im Briefwahllokal. Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes mit Anspruch auf Freizeitausgleich werden 30 Euro im Wahllokal bzw. 25 Euro im Briefwahllokal gewährt.Interessierte wenden sich bitte direkt an das Bezirkswahlamt unter Tel.: 030-902 79 39 86.Dort werden auch alle Fragen rund um die Wahlhelfertätigkeit beantwortet.Die Bereitschaftserklärung kann auch im Onlineverfahren unter www.wahlen-berlin.de abgegeben werden. Unter dieser Internetadresse gibt es ebenfalls weitere Informationen. ReF