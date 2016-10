Berlin: Rathaus Spandau |

Hakenfelde.

Wegen der jährlichen Personalversammlung aller Beschäftigten des Bezirksamtes Spandau, bleibt das Bürgerbüro Wasserstadt am Mittwoch, 2. November, ganztägig geschlossen. Das Bürgeramt Rathaus Spandau, Carl-Schurz-Straße 2/6 hat an diesem Tag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Rückfragen werden unter 115 beantwortet.