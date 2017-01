Haselhorst.

Die Notunterkunft an der Paulsternstraße braucht dringend Kinderwagen. Dort leben viele Familien, Schwangere und allein reisende Frauen, die einen besonderen Schutzbedarf haben. Sie werden von Ehrenamtlichen und einer Hebamme betreut. Wer einen Kinderwagen spenden will, schickt eine Mail an ehrenamt.nups@tamaja-berlin.de