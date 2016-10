Klimawerkstatt lädt zur Kleiderparty ein

Spandau. Wie wäre es einmal mit tauschen statt kaufen? Gelegenheit dazu bietet die Klimawerkstatt Spandau mit ihrer Kleidertauschparty am 28. Oktober.

Dann wechseln ausrangierte Kleidungsstücke den Besitzer. Und so funktioniert es: Jeder bringt Kleidungsstücke und Accessoires mit, die nicht mehr passen oder gefallen und tauscht sie wild durcheinander. Im besten Fall gehen am Ende alle glücklich über ihre neuen Fundstücke nach Hause. Mit der Aktion will die Klimawerkstatt Alternativen zur überhitzten Produktion und dem übermäßigen Konsum von Kleidungsstücken anbieten. Baumwollanbau, Textilherstellung und Transporte benötigen enorm viel Wasser und Energie. Diese knappen Ressourcen werden unnötig verschwendet, wenn Kleidung nur kurz genutzt wird.Los geht die zweistündige Kleidertauschparty um 16 Uhr an der Mönchstraße 8. Eine Änderungsschneiderin ist vor Ort und gibt Tipps zum Aufpeppen der Fundstücke. Tische und Garderoben stehen bereit.