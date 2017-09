Smartphone-Workshop für Senior*innen

Berlin: Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze |

Neues Smartphone, was nun?

Wie stelle ich mein neues Smartphone ein?

Wie schreibe ich eine SMS, wie telefoniere ich überhaupt und was darf und sollte ich nicht drücken?

In Kooperation mit der Schule an der Jungfernheide und dem Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze in der Spandauer Altstadt, wollen wir gemeinsam mit Schüler*innen Licht ins Dunkel der neuen Technik bringen und auf lockere, unterhaltsame Weise den Umgang mit Smartphones näherbringen.



Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl bitten wir um vorherige Anmeldung.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Spenden sind willkommen.



Montag, 25.09.2017, 16:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze im Kulturhaus Spandau,

Mauerstraße 6, 13597 Berlin



Kontakt: stadtteilbuero@casa-ev.de, Tel. 3828912 oder shtmauerritze@casa-ev.de, Tel.: 333 50 26