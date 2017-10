Unterstützung Flaschensammler

ich würde gerne die Flaschensammler in Spandau-Haselhorst unterstützen und biete an, dass sämtliche Pfandflaschen, die in unserem Haushalt anfallen, abgeholt werden können (z.B. alle 2 Wochen). Der Erlös verbleibt vollständig beim Abholer.

Dr. Johannes Schräder

