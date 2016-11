Vortrag zu Pflegestufen

Spandau.

Über das neue System zur Einschätzung der fünf Pflegestufen informiert ein Vortrag am 7. Dezember in den Räumen des Ordnungsamtes. Es referiert Christine Schmidt-Statzkowski vom ambulanten Pflegedienst Premium Berlin. Ab Januar 2017 gelten andere Kriterien bei der Begutachtung von Pflegebedürftigen in ihrem Alltag. Nicht mehr nur die körperliche Selbstständigkeit soll künftig Bewertungsgrundlage sein, sondern auch die geistige Verfassung des Bedürftigen. Der Vortrag beginnt um 15.30 Uhr an der Galenstraße 14 in Raum 7/8. Um Anmeldung wird bis zum 5. Dezember unter902 79 20 26 oder pflegestuetzpunkt.spandau@evangelisches-johannesstift.de gebeten.