Wandern zu Silvester

Spandau. Der Wanderverein Spandau lädt am 31. Dezember zur Silvesterwanderung ein. Sie findet jedes Jahr statt und soll fit machen für die letzte Nacht des Jahres. Schirmherr ist wieder Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Treffpunkt ist um 9.45 Uhr vor der Ellipse am Münsingerpark. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Je nach Fitness können die Wanderer 5, 10 oder 13 Kilometer laufen. Ziel ist nach 13 Kilometern der „Spandauer Bierbrunnen“ an der Klosterstraße/Ecke Brunsbütteler Damm. uk