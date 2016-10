Besichtigung des Heizkraftwerks

Spandau.

Das Stadtteilbüro Siemensstadt organisiert am Montag, 24. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr eine kostenlose Besichtigung des Müllheizkraftwerks Ruhleben. Im Rahmen der Führung werden unter anderem der Müllbunker und die Verbrennungskessel besichtigt und es wird erläutert, wie aus Abfall Strom und Wärme gewonnen werden. Bei der Besichtigung werden weite Wege durch die Anlage zurück gelegt, zum Teil auch über Gitterroste in einer Höhe von 25 Metern. Es sollten bequeme Schuhe und strapazierfähige Kleidung getragen werden, und Kinder müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Der Treffpunkt ist Freiheit 24/25 am Eingang der Anlage beim Pförtner. Um Anmeldung unter382 89 12 oder per E-Mail unter stadtteilbuero@casa-ev.de wird gebeten.